Jonas Brothers veröffentlichen erstes Album nach zehn Jahren

Los Angeles Jetzt ist es offiziell: Die Jonas Brothers bringen im Juni ihr erstes Album nach zehn Jahren heraus. Die Brüder-Band postete ein Plattencover und ein kurzes Video, in dem sie "Happiness Begins" für den 7. Juni ankündigt. "So stolz auf die neue Platte, und wir können es nicht erwarten, dass Ihr die neuen Songs hört." Das Comeback-Album hatte sich angedeutet - die US-Amerikaner brachten in den vergangenen Wochen mit "Sucker" und "Cool" bereits neue Singles auf den Markt. Die Brüder Kevin, Joe und Nick Jonas gründeten ihre Popband 2005.

