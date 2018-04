Wie man sich vor Pollen schützt

Berlin In den nächsten Wochen blühen viele Bäume. Der Wind wirbelt den Staub der Baum-Blüten durch die Luft. Er fliegt dir in die Nase und bleibt in der Kleidung hängen. Musst du jetzt ständig schnauben oder tränen deine Augen? Dann bist du vielleicht allergisch gegen den...