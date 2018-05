Gute, alte Hochzeitsbräuche

Bei dieser Hochzeit werden Kameras und berühmte Gäste dabei sein. Wenn der britische Prinz Harry am Samstag in einer Woche seine Verlobte, Meghan Markle, heiratet, gucken viele Leute zu. So groß wie die königliche Hochzeit sind andere Hochzeiten selten. Trotzdem: „Auch wenn jede Hochzeit anders...