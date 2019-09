Aufmerksam machen auf steigendes Wasser

Ein Gebäude leuchtet blau. Davor treibt eine Frau mit Schwimmweste im Wasser. Sie streckt ein Schild in die Luft. Darauf stehen die Worte: „Klimakrise – Wasser steigt!“ Was steckt dahinter? Das Gebäude ist das Wasserschloss in der Stadt Hamburg. Dort haben gerade Umweltschützer auf eine Folge des...