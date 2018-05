Hoch die Tassen!

Brot ist alle. Ich also flugs zum Bäcker, wo mich am Eingang ein sogenannter Kundenstopper ausbremst. Wie originell! Die Werbetafel preist zum Muttertag ein Vater-Kind-Backen an – im Stundentakt und mit Voranmeldung. Da gerätst du selbst als hartgesottene Ehefrau und Mutter schon mal ins Träumen:...