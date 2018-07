Neue Leiden am Gipfel

Wenn du mit Kindern in den Wanderurlaub fährst, musst du schon einen an der Waffel haben. Denn das ist die zweiwöchige, noch dazu selbst eingebrockte Erweiterung der pädagogischen Kleinkriegkampfzone. Das fängt schon morgens an. Die Kinder, also alle, auch die von mitreisenden Freunden, haben sich...