So vielWasser!

Ein Wochenende ganz im Zeichen des Wassers liegt hinter mir. Ich mag das Element Wasser ja wirklich sehr gerne. Als Kind von der Küste liebe ich es geradezu. Ob zum Schwimmen, Paddeln oder Planschen – das kühle Nass ist einfach wunderbar. So war die Bootsfahrt am Samstag mit den Rettungsschwimmern von der DLRG über den Salzgittersee genau das Richtige. Bei strahlend blauem Himmel und einer kleinen Brise war es ein tolles Gefühl, über den See zu düsen und Salzgitter mal vom Wasser aus zu erkunden. Am Sonntag zeigte das Element Wasser jedoch, welche Kraft doch in ihm steckt. Eine alte Wasserrohrleitung in Gebhardshagen konnte dem Druck nicht länger standhalten und platzte. Die Wassermassen ergossen sich in den angrenzenden Park. Die Natur wird es nach der langen Dürre gefreut haben. Doch die betroffenen Anwohner hatten das Nachsehen und mussten einige Stunden ohne Wasser aushalten. Ganz schön viel Wasser für ein Wochenende...

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder