Muttis Ex lässt grüßen

Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.“ Recht hat er, der olle Hamlet. Nehmen Sie zum Beispiel Telegonie, reichlich umstrittene Vererbungstheorie mit prima Potenzial für ‘nen Hollywood-Blockbuster namens „Greetings from the Ex“ oder so. Der Plot:...