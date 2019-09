Stopf Ohropax!

Der meiste Murks, den die Kinder so verzapft haben im Laufe der Jahre, verliert ja in der Rückschau das Katastrophische und gerinnt zu einem friedlich vor sich hin plappernden Erinnerungsstrom, der vieles von dem Zeter und Mordio von einstmals gnädig in die Untiefen des Vergessens abtrudeln lässt....