Wohlig warm

Wenn ich früher zu meiner Omi in den Harz fuhr, kuschelte ich mich als erstes in ihr Bett. Nicht, weil ich so ermattet von der Fahrt war, sondern weil meine Omi das gemütlichste Bett auf der ganzen Welt besaß. Mit einer weichen Matratze, kuscheligen Kissen – und einer warmen Heizdecke. Ich liebte diese Heizdecke! Sie verkörperte das absolute Ich-fühl-mich-wohl-Gefühl! Und nun lese ich: Heizdecken kehren zurück in die Betten junger Städter. Dort wärme das einstige Omaprodukt Füße und Seele der Singles. Wer hätte das für möglich gehalten? Die Heizdecke von heute kommt natürlich nicht mehr so altmodisch daher wir früher. Die Heizdecke im 21. Jahrhundert gibt es – so Originalton – in samtig-weichem Mikroplüsch, in poppigem Pink oder beruhigendem Blau, mit Herzen, Sternen und Elchen als Aufdruck. Das Beste – so Originalton: Die Elektrodecke hat eine Abschaltautomatik, wodurch sich die Decke nach drei Stunden automatisch abschaltet. So könne man beruhigt eindösen oder weiter schlummern. Herrlich! Fehlt nur noch der warme Kakao mit extra viel Kakaopulver, den es bei meiner Omi natürlich auch immer gab.

