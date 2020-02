Wahnsinnig mild

Erst als ich auf den Kalender auf meinem Schreibtisch schaute, da wurde mir klar, dass gestern der 16. Februar und nicht der 16. Mai war. Auf dem Weg zur Redaktion bei 16 Grad (!) Außentemperatur kam ich zunächst an Schneeglöckchen vorbei, was für diese Jahreszeit ja ganz normal ist. Aber daneben blühten Krokusse. Und das ist für Februar eher ungewöhnlich. Als ich dann in die Innenstadt hineinfuhr, da wunderte ich mich schon gar nicht mehr, dass vor einer Eisdiele Menschen draußen vor der Tür mit einem Eisbecher in der Hand saßen. In der Redaktion angekommen, nahm ich dann Prospekte aus dem Briefkasten mit nach oben. Und was wurde dort angepriesen? Natürlich Gartenmöbel für den Sommer! Und als ich dann meinen Laptop hochfuhr, da erfuhr ich, dass der erste Storch schon – zwei Wochen vor seiner geplanten Ankunft - in Hedeper angekommen war.

