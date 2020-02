Smartphone wiederbeleben

Eigentlich glaube ich nicht an Zufälle, aber am gestrigen Mittwoch erlebte ich etwas ungewöhnliches. Es ging morgens los: Mein Smartphone, das gestern noch astrein funktioniert hatte, wollte sich nicht mehr aufladen lassen. Ich habe es bis zum Mittagessen immer wieder probiert, aber es wollte einfach nicht angehen. Vielleicht war es auch bockig und ahnte, dass ich mittags ein neues Smartphone erhielt. Dabei habe ich mein altes Smartphone wirklich gern gehabt, zumal ich dort auch viele Bilder gespeichert habe, die mir was bedeuten. Ich werde deshalb – auch um an die Daten heranzukommen – bei meinem alten Smartphone weitere Wiederbelebungsversuche starten, die hoffentlich bald zu einem Erfolg führen werden...

