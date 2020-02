Rechtzeitig angekommen

55.000 Deutsche feiern am Samstag Geburtstag. Mein zweiter Sohn gehört nicht dazu. Er kam im Schaltjahr 1984 noch rechtzeitig vor Mitternacht zur Welt, sonst hätten wir nicht gestern seinen 36. Geburtstag, sondern am Sonntag seinen 9. Geburtstag gefeiert. Offiziell gilt der 1. März in den drei Jahren zwischen den Schaltjahren als der Geburtstag für diejenigen, die am 29. Februar geboren wurden. Andererseits hätte es auch Vorteile, wenn man offiziell nur 9 Jahre alt wäre. Man könnte noch in der F-Jugend Fußball spielen und müsste sich nicht mit den Erwachsenen herumärgern. Im Kino oder Spaßbad müsste man nur Kindereintritt bezahlen. Nur wenn mein Sohn vor seiner Klasse stehen würde und auf die Frage nach seinem Alter 9 antworten würde, da würde sich die Schüler dann doch wundern...

