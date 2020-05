Eine asiatische Arznei

Am Wochenende haben wir unseren Gewürzschrank aufgeräumt und gerebelte oder gemahlene Kräuter und Gewürze gefunden, von denen wir schon gar nicht mehr wussten, dass wir sie haben. Und wofür wir sie gebraucht haben, wussten wir auch nicht mehr. An manchem Haltbarkeitsdatum konnten wir erkennen, dass wir das Gewürz wenigstens einmal vor beispielsweise 2011 verwendet haben. Dazu gehört eine kleine Dose mit Galgant. Das klingt geheimnisvoll nach einem mittelalterlichem Wort und mit dem Mittelalter hat es auch zu tun, wenn auch nicht von Beginn an mit dem europäischen Mittelalter. Erstmals beschrieben wurde Galgant im 5. Jahrhundert in China und zwar als Arzneimittel, das am besten bei „kühlen“ Magen-Darm-Erkrankungen wirkt, weil er eine starke Wärmewirkung hat. Mithin – Galgant ist scharf und mit dem Ingwer verwandt. Kaufleute des Mittelalters brachten ihn nach Europa und nannten ihn hier Laoswurzel, Siamingwer oder auch Siamwurzel. Und schließlich fiel uns wieder ein, dass wir vor dem Jahr 2011 die Idee hatten, eine asiatische Gewürzmischung selbst herzustellen. Offenbar hatten wir keinen Erfolg und konnten uns nicht selbst begeistern. Man muss nicht alles können.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder