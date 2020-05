Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge in einem Vogelpark in Belgien mein Herz an einen Steinkauz verlor. Alle Vögel, so kam mir das dort vor, quietschten und quakten, tröteten und trällerten in munterer Gier durcheinander.

Nur der Steinkauz saß völlig unbeweglich in seinem klitzekleinen Käfig. Und guckte traurig. Keine Bewegung. Nur dieser Blick. Auch ihm warf man Futter zu. Keine Bewegung. Nur dieser Blick…

Dieses „Hinter tausend Stäben keine Welt“-Trauma fiel mir ein, als ich jetzt las, dass in Bad Nenndorf ein Jogger angegriffen wurde. Die Brille flog ihm von der Nase, die Kopfhaut blutete. Der Mann wähnte sich als Opfer einer Luftgewehr-Attacke. Doch man fand heraus: Es war ein Kauz, genauer: eine Käuzin, die ihren Nachwuchs schützen wollte. Erleichtert liest man im Polizeibericht, dass der Jogger die Brut- und Blut-Story später sogar amüsant gefunden habe.

Das Wort „Kauz“ ist übrigens selbst ein komischer Kauz. Zum einen gibt es zoologisch gar keinen echten Unterschied zwischen Käuzen und Eulen, weshalb man diese Unterteilung nur im Deutschen findet. Zum anderen ist in diesem Wort das A für den A…, weil das Wort auf „kùz“ zurückgeht, was auf den typischen Kuuuuz-Ruuuuf des Vogels anspielt. Und während ich die Länge dieses Rufs durch vierfaches U betone, fällt mir ein, dass es in unserem Wortschatz wohl nur einen Menschen mit regulär vierfach aufeinanderfolgendem Vokal gibt, und zwar denjenigen, der in einem Zoo Eier erforscht: den Zoooologen.

Um auf mein Steinkauz-Trauma zurückzukommen: In all den Stunden, da ich den Vogel einst beobachtete, hat er weder ein Ei gelegt noch irgendein Geräusch von sich gegeben. Wen hätte er auch rufen sollen? Einen Jogger vielleicht?