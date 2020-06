A. ist A und O

Auch beim Aufstand der Anständigen kommt es auf den Abstand an. Das Motto ist nicht so übel, oder? Klar, im Demo-Überschwang, in antirassistisch gemeinschaftsbildender Hinsicht lässt es manche Wünsche offen – aber Sie begreifen, was ich meine: Verstand plus Umstände gleich Abstand. Ist halt so. Und zwar ständig.

Ja, der Abstand... Ob „Abstand“ Wort des Jahres wird? Niemals hat man so viel über den nötigen Abstand nachgedacht. Dabei fällt auf, dass der Gebrauch des Adjektivs kaum vorkommt. Man ist „auf Abstand“, aber nicht „abständig“. Ich stehe nicht an, diesen Umstand zwar nicht als Notstand, so doch als Missstand zu verstehen.

„Abständig“ ist alten Lexika zufolge ein Wort, das vor allem für totes oder absterbendes Holz in Gebrauch war. Aber wir können uns in diesem Krisenjahr nicht nur um alte Bäume kümmern, wir brauchen das Wort jetzt für unseren Corona-Talk. „Bist du auch abständig genug, mein Lieber?“ Wir können es auch steigern: „Seien Sie bitte etwas abständiger, meine Dame!“

Also ich nehme das Wort ab jetzt in Gebrauch. Sie auch? Und wenn die verfluchte Seuche überstanden ist, überlassen wir „abständig“ wieder den Förstern. Dann schmeißen wir’s in die Wortstofftonne, wo die abgestandenen Begriffe vor sich hindümpeln. Mit Schwung. Und fallen uns um den Hals…