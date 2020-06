Die Evolution des Klingeltons

Eingestiegen bin ich in die Welt der Klingeltöne, als es der heißeste Shit war, wenn das Handy in tinnitösem Piepen „Auld lang syne“ oder „Freude schöner Götterfunken“ abspielen konnte. Dann kam der Jamba-Wahnsinn: Ein Frosch bot in der TV-Werbung Klingelton-Pakete feil, Abofalle inklusive. Und heute? Jede MP3, jedes Geräusch, jede Aufnahme geht als Klingelton. Ich kann Kontakten eigene Soundfiles zuordnen. Ruft der Vermieter an, könnte „Money, Money, Money“ erklingen, für Oma könnte ich ihre Lieblingsoper einstellen. Mache ich aber nicht. Der einzige Individualsound, den ich eine Weile hatte: Michael Wendler: „Egal“. Nur das eine Wort aus dem Refrain, zurechtgeschnitten von einer tollen Kollegin, Leider umsonst, denn bei jeder WhatsApp röhrte das Handy los und ging mir nach kurzer Zeit kollossal auf die Nerven.

Dann lieber Vibrationsalarm, ich hasse es ja eh, angerufen zu werden. Das tut meine Freundin übrigens auch – noch viel mehr als ich. So kam es, dass ihr mehrfach der Blutdruck stieg, weil jemand anderes angerufen wurde und sie dachte, sie sei gemeint. Beide hatten denselben Klingelton. Und das passiert gar nicht so selten. Mindestens eine Kollegin greift auch gern mal nach ihrem Gerät, wenn es woanders klingelt. Je mehr wir individualisieren können, desto weniger tun wir es – und rennen alle mit dem selben voreingestellten Klingelton herum. Außer die Dark-Mode-Menschen: Die haben das Handy lautlos und melden sich (vielleicht) später dann zurück.