Kenne ich den schon?

Als Krimifan versuche ich natürlich möglichst schnell herauszufinden, wer der Täter ist. Das macht bei Krimis im Fernsehen einen großen Reiz aus. Wenn in den Krimis allerdings ein prominenter Schauspieler in einer Nebenrolle auftaucht, dann ist das meistens schon der entscheidende Hinweis. Seit einigen Tagen stelle ich mir bei Krimis allerdings noch eine andere Frage: Kenne ich den Film schon? Derzeit gibt es nämlich fast ausschließlich Wiederholungen zu sehen. Und nichts ist langweiliger, als ein Krimi, an den man sich noch erinnert.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an Karl-Ernst.Hueske@bzv.de