Probieren muss sein

Es stimmt schon, dass das Einkaufen mit Mund-Nasen-Schutzmaske keine Freude bereitet. Während es allerdings beispielsweise im Bekleidungshaus durchaus möglich ist, mit Maskerade Kleider, Anzüge, Pullover oder Polos anzuprobieren oder in der Buchhandlung nach Literatur zu stöbern, ist das Einkaufen auf dem Wochenmarkt mit Mund-Nasen-Schutzmaske eine Quälerei. Da ist wirklich die Lebensqualität ein wenig eingeschränkt.

Beginnen wir am Brotwagen: Der Duft der frischen Backwaren erreicht uns Kunden nicht und macht deshalb keinen Appetit auf frisches Brot. Oder Kuchen. Gehen wir weiter zum Gemüsehändler. Man brüllt sich zunächst ein Hallo zu, um dann vom Einkaufszettel abzulesen, was man gern haben möchte. Sofern es sich um Zutaten wie Kohlrabi oder Karotten handelt, ist ja noch alles gut. Aber wer pauschal Obst auf dem Zettel stehen hat, ist gekniffen, denn natürlich müssen die Kirschen probiert werden. Das ist ein Ritual und darauf legt nicht nur der Marktbeschicker wert. Was tun? Wie viele unschuldige Blicke und heimliche Mund-Nasen-Schutzmasken-Lüpfer sind in diesen Tagen auf den Wochenmärkten zu sehen, wenn es ums Verkosten geht. Oder bei der Blumenhändlerin: beispielsweise Rosen ohne Duftprobe zu kaufen, das geht einfach nicht.

Schön ist dabei zu beobachten und zu erfahren, wie solidarisch Kunden auf dem Wochenmarkt sein können. Das hat schon wieder Lebensqualität.