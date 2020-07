Sie kennen diesen berühmten Titel einer berühmten Streitschrift aus dem Jahr 1898 eines berühmten Schriftstellers. Émile Zola deckte darin die üblen Hintergründe der Dreyfus-Affäre auf. Ich klage jetzt auch mal an. Mein Sohn soll 300 Euro Strafe zahlen, weil er sich im April mit zwei Kumpels am Stichkanal bei Wedtlenstedt auf ein Bier getroffen hat. Das ist verdammt viel Geld für einen Studenten. Doch wirft der Bescheid des Landkreises juristische Fragen auf. Also Anruf beim anderen Sohn, dem Kieler Jura-Studenten. Er werde das prüfen, sagte er. Schmunzelnd. Denn, so erklärte er weiter, schon im ersten Semester hätten die Professoren ihm und seinen Kommilitonen prophezeit, dass sie fortan damit rechnen müssten, alle Nas’ lang von Verwandten und Freunden angefragt zu werden nach dem Motto: Sag mal, du als künftiger Jurist... Aber wie gesagt, er will sich kümmern. Und das ist für mich eine Botschaft, die wichtiger ist als die 300 Euro. Wenn’s hart auf hart kommt, halten die Brüder zusammen.

