Des Hohlkopfs gesunder Kern

Am Sonntag wird Erntedank gefeiert. In der Kirche. Möglicherweise irritiert das den einen oder die andere, kommt doch Ernte nicht wirklich in der Bibel vor. Das muss es auch nicht, wenn es einfach nur darum geht, Gott für die Ernte zu danken, mit der es gelingen kann, die folgenden kalten Monate zu überleben. Erntedank wurde schon in vorchristlicher Zeit gefeiert, als man wirklich noch dankbar für Essen und Trinken war und es nicht als Selbstverständlichkeit zur Kenntnis nahm. Gut. Also, als Blickfänger begegnen wir in diesen herbstlichen Erntetagen dem Kürbis, dem seit geraumer Zeit eine Karriere als Hohlkopf beschieden ist. Dabei kommt es leider selten zur Würdigung seiner inneren Werte. Fruchtfleisch und Kerne sind schlicht im Weg, um den Kürbis mit Kerze oder Teelicht zu füllen. Weg mit Fruchtfleisch und Kernen! Mit dem Fruchtfleisch landet allerdings die Basis für eine schmackhafte Kürbis-Suppe in der Biotonne. Und mit den Kernen ein Snack, mit dem besonders Männer ihrer Gesundheit zuarbeiten können. Die Kürbiskerne werden geschält und mit ein wenig Salz geröstet. Fertig. Vitamine und Enzyme, die vor allem auf Reizblase und Prostata ihre positive Wirkung entfalten, futtern Männer dann einfach mal so weg. Außerdem liefern Kürbiskerne über 80 Prozent ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E und Beta-Carotin, sowie Magnesium, Eisen, Zink und Selen. Klasse. 100 Gramm haben etwa 500 Kalorien. Das muss kein Makel sein.