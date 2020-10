„Fühle dich nie sicher, beim Weibe, das du liebst!“ Dieser für meinen Geschmack recht pessimistische Ratschlag stammt von Leopold Ritter von Sacher-Masoch. Nie gehört? Warten Sie, gleich klingelt’s: Die Romane des Österreichers (1836-1895) zeichnen sich durch ihre oft schwarzseherische Darstellung des Familienlebens und die Neigung zum später nach ihm benannten Masochismus aus. Aha, sehen Sie! Worauf ich eigentlich hinauswollte, ehe ich gleich wieder mit der Tür ins Haus falle, ist die Bitte um Nachsicht für die lange Absenz meiner wöchentlichen Ansprache an dieser Stelle. Ich hoffe, meine Herren, Sie konnten sich derweil ein wenig sammeln… Ich habe die Zeit zur Rekonvaleszenz nach einem folgenreichen Fehltritt an einer Bordsteinkante genutzt – und zur Selbstreflexion. So bandagiert, bewegungslos und zum Heilen verdammt, musste ich bald erkennen, als Kurzzeitpatientin mitunter ungeduldig, unnachgiebig, ungerecht, ja, vielleicht sogar unausstehlich zu sein. Möglicherweise hatte das Weib, das Sie lieben (um Sacher-Masoch wieder ins Spiel zu bringen), auch schon mal einen längeren Totalausfall mit schlimmer Neigung zum Triezen und Piesacken des Partners – anstatt dessen tapfere haushalterische Höchstleistungen dankbar und bewundernd zu lobpreisen. Stattdessen geht’s in einem fort: Hast du die Blumen gegossen-gesaugt-geschrubbt-gewienert-gekocht-gemäht-gewaschen-gebügelt-gemacht-und-getan? Vergeben Sie ihr! Madame gleicht in diesem Zustand einem waidwunden Reh, das seine Blessuren leckt und zugleich begreifen muss: Sie wuppen hier alles auch ohne sie ganz wunderbar. Das ist einerseits beruhigend – und andererseits ein schwerer Schlag...