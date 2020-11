Graues November-Wetter und der bevorstehende coronabedingte Lockdown: Härter kann es uns in diesen Tagen nicht treffen. Das dachten sich am Sonntag wohl auch viele Wolfenbütteler. Sie nutzten die Sonnenstrahlen am Mittag zu einem kleinen Spaziergang. Und auffällig viele besuchten zum letzten Mal – zumindest in diesem Monat – ihr Lieblingslokal, um dort ein Essen zu genießen. Dabei muss es gar nicht das letzte leckere Essen sein, denn die meisten Lokale bieten an, dass man das Essen auch mit nach Hause nehmen kann. Der Vorteil vom neuen Lockdown ist, dass wir uns damit schon auskennen. Das bedeutet, dass es auch an uns liegt, ob wir schnell wieder die Infektionszahlen mindestens unter die 35er-Marke bringen. Und ansonsten sollten wir uns an den Rat eines Psychologen halten, den ich im Radio sagen hörte: Gerade jetzt sollte man sich jeden Tag etwas Schönes gönnen!

