Sieg gegen den Endgegner

Ich habe es geschafft, ich habe den Endgegner besiegt: Penetrante Telefonverkäufer. Irgendwie kannten die meine Nummer und wollten einem gewissen „Herrn Philipp“ in gebrochenem Deutsch irgendwelche Aktien verkaufen.

Zuerst sagte ich sachlich, dass ich nicht interessiert bin, dann, dass die ihre Zeit verschwenden, irgendwann schrie ich einfach ins Telefon. Es hörte nicht auf, regte mich auf. Bis mir die rettende Idee kam: Ich verarsche einfach zurück. Und daraus entwickelten sich wirklich witzige Telefonate.

Telefonwerber loswerden: Vier Strategien

Strategie: Die Lautstärke. „Ich verstehe sie schlecht, können sie lauter sprechen?“ - „Nein, das ist zu laut, sie schreien ja regelrecht.“ - „Jetzt ist es wieder zu leise?“

Die schlechte Verbindung: „Hallo? Hallo? Hallo! Jetzt verstehe ich sie. Hallo? Jetzt sind Sie ganz abgehackt. Hallo? Ach, jetzt geht es wieder. Oh, doch nicht. Hallo?“

Oder auch der Achtjährige: „Ich kann keine Aktien kaufen, ich bin erst acht. Die tiefe Stimme ist Symptom einer Krankheit, diskriminieren Sie mich nicht. Ich drücke mich so gut aus, weil ich intellent bin, das Genasium fertig und schon Abitariat und 17 Doktortitel habe! Ja, ich bin Arzt - 17 Mal!“

Freude über ungebetene Anrufe

Oder der Scherzkeks: „Ja? Was? Aktien? Ach, kostet Geld? Nee, das geb ich lieber für Koks und Nutten aus, hahaha. Depot? Was soll ich denn in diesem Laden da? Da gibts Aktien? Ich dachte da gibts nur Einrichtungstinnef, hahahaha. Unternehmensanteile? Was soll ich denn damit? Wollen sie mit jetzt nen einzelnen Auspuff von VW verkaufen oder was? Hahahaha!“ All diese Gespräche endeten damit, dass mein Gegenüber irgendwann grußlos auflegte.

Ich hatte solchen Spaß, habe mich regelrecht auf die Anrufe gefreut, ich habe die gesperrten Nummern meines Telefons wieder entsperrt. Es wurde ein Hobby. Aber ich war zu gut: Die waren so genervt, dass die Anrufe aufhörten. Schade eigentlich.