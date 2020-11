Eine Kollegin verzichtet wochenlang auf Süßes. Das finde ich stark! Ich praktiziere das Fasten nur am Karfreitag. Leider. Aber es gibt einen anhaltenden Trend, der einem kulinarisch nichts abverlangt, aber – zumindest in Teilen – umsetzbar erscheint: das Plastik-Fasten. Es ist beinahe selbsterklärend, aber ein paar Details dürfen es schon sein. Wer plastikfastet beziehungsweise versucht, weniger Plastikabfall zu produzieren, könnte auf Folgendes verzichten: Obst und Gemüse in Plastiktüten, Plastikflaschen, Trinkhalme, Einweg-Kaffeebecher-Deckel, Plastikgeschirr. Die Fastenzeit beginnt zwar erst im Februar, aber wir können ja heute schon mal anfangen. Oder morgen. Spätestens übermorgen. Dann aber wirklich. Ich für meinen Teil muss im Supermarkt manchmal daran erinnert werden, die Tomaten oder Bananen nicht in einen Plastikbeutel zu stecken. Die kosten im Supermarkt meines Vertrauens seit kurzem einen Cent. Diese Gebühr wirkt tatsächlich abschreckend, und ich verzichte ganz automatisch auf die Tüte und lege die Tomaten und Bananen ohne Verpackung in den Einkaufswagen. Also, der Wille ist da und hoffentlich wird er noch ein bisschen stärker. Denn Plastikfasten finde ich ziemlich angesagt und möchte gern ein Teil dieser Bewegung sein. Langfristig.