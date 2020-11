Pussy, Honey und die anderen

„Ich bin nicht interessiert. Abflug!“(Pussy Galore in „Goldfinger“, 1964)

Zum Heulen! Sean Connery, schönster Doppel-Null-Agent aller Zeiten, zu Grabe getragen. Da ist natürlich erstmal „Goldfinger“ gucken angesagt. Vintage-Kino zum Schmachten: dieser Blick, diese Lippen, dieser Mann! Diese Dreistigkeit! Dieser Frauenverschleiß! Dieser Moment über den Wolken, in der die strenge Blonde sagt: „Mein Name ist Pussy Galore.“ Und ich schon wieder kurz vorm Platzen. Futsch, alles unbeschwerte Popcorn-Feeling. Ich meine, die Dame ist nicht nur Kampfpilotin, sondern auch Anführerin einer Verbrecherbande, die die Goldreserve der USA radioaktiv verseuchen soll. Frauenpower der etwas anderen Art, wenn Sie verstehen. So einer gibst du keinen Namen, der nach Lederhosen-Sexfilm und Herrenwitz klingt. „Komm, lass gut sein!“, tönt die Stimme der Vernunft. Du wolltest gemütlich Bond gucken, friedlich Seans gedenken und keine emanzipatorischen Diskussionen vom Zaun brechen. Und du solltest Bonds Schwäche für bewaffnete Damen mit schrägen Namen langsam kennen: Honey Ryder, Kissy Suzuki oder Lisl von Schlaf – wie sie alle hießen. Ich gebe also erstmal Ruhe, setze aber umso höhere Erwartungen an den neuen Bond. Habe gehört, dass in „No Time To Die“ erstmals eine Frau als 007 im Einsatz sein soll. Ha! Hätte da ein paar wunderbar frivole Namen für etwaige Bond-Boys auf Lager.

Die verkneif ich mir jetzt aber…