Küche schokoliert

Ich weiß natürlich nicht, was dem Jungen so durch den Schädel geschüsselt ist, denn selbst Mütter mit telepathischen Drähten oder einer nie gekappten Nabelschnur vermögen es nicht, sich in den Hirnkasten ihrer Kinder einzuloggen. Ich hab’ es mir im Nachhinein ungefähr so zusammengereimt: Der Junge hatte ein bisschen Sorge vor dem Moment, da sich unsere Haustür hinter ihm schließt und er ein letztes Mal als Mitbewohner gegangen sein wird. Und fortan nur noch als Gast auf Zeit nach Hause kommt. Dass ich doch arg geschmerzt sein könnte ob seiner Nestflucht, dass sich niagarafallartige Tränenströme ergießen könnten. Dabei gelte ich gemeinhin als herb, heule nur das Nötigste weg. Wie auch immer: Um Mutti den Abschied zu erleichtern, muss er sich gedacht haben: Wenn ich schon ausziehe, versaue ich ihnen wenigstens noch mal die Küche. Er versprenkelte Plätzchenteig zu einem weiträumigen Tupfendekor, karamellisierte das Blech für die Ewigkeit, schokolierte Kekse, Fliesen, Schubladengriffe… Ich staunte und wunderte ein bisschen rum und buk nebenbei meine ewig gleichen Butterplätzchen. Beim Ausrollen seines Zimtsternteigs war dann noch mal das mütterliche Assistenzsystem am Nudelholz erwünscht. „Siehst du“, sagt der Junge später an der Haustür, „haben wir sogar noch mal zusammen gebacken.“ Das war natürlich der grundfalsche Satz. Tränendrüsen auf, Sintflut nichts dagegen.