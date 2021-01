Hacking also. Nun gibt es einen kanadischen Philosophen Dieter Hecking und einen Fußballtrainer Ian Hacking (oder war es umgekehrt?), aber die tun nichts zur Sache. Wir sprechen von der düsteren Seite dessen, was als Anarcho-Bastelei begann. Bei Wikipedia hat jemand den historischen Aspekt schön ausgedrückt: „In seiner ursprünglichen Verwendung bezieht sich der Begriff auf Tüftler im Kontext einer verspielten selbstbezüglichen Hingabe im Umgang mit Technik.“ Heute aber meint der Ausdruck zuvorderst das kriminelle Eindringen in Computersysteme. Es gibt zwar Leute, die versuchen, für die bösartigen Machenschaften das Wort „Cracker“ zu etablieren, um „Hacker“ (bzw. die weibliche Form „Häckse“) für harmlose Tüftler zu retten. Ich glaube aber: Da ist nichts zu machen. „Cracker“ klingt zu lecker. Und das Wort „Hacking“ ist halt auch irgendwie gehackt worden. Hat total verspielt. Klingt nur noch übel. Skrupellos und asozial.