Jetzt machen Sie aber mal ’nen Punkt, meine Herren! Von wegen „mein gutes Recht“, „Eingriff in die Privatsphäre“, „Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung“, „Menschenrechtsverletzung“… Ist es denn wirklich nötig, ausgerechnet jetzt wie die Reinkarnation von Heidis Großvater durch die Gegend zu schlurfen?(Zur Erinnerung hier noch einmal der Dialog der bewegenden Wiedersehens-Szene auf einer Alp oberhalb von Maienfeld im Kanton Graubünden: Alm-Öhi: „Dasch Heidi!“ Heidi: „Grossvatrrr!“[laufen sich in die Arme]). Ähm…, wo war ich? Genau. Sie wollen also Hipster sein. Schön und gut. Richtig hip und cool und erwachsen und wunderbar wäre es aber, der haarigen Züchtung in Ihrem Gesicht gleich jetzt und hier und ohne große Umschweife den Garaus zu machen. Schnipp, schnapp, ab! Denn mit Rauschebart kann die Maske, die uns dieser Tage vor der Seuche schützen soll, nicht dicht genug am Gesicht abschließen. Ergo kann Luft mehr oder weniger ungefiltert entweichen. So einfach ist das. Mensch! Sind doch bloß Haare. Wenn der ganze Spuk vorbei ist, lassen Sie sie einfach wieder sprießen und können später einmal (vielleicht sind Sie dann sogar selber Großvater) von dieser kleinen Heldentat berichten.