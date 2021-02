Aufgrund meines veralteten Vornamens gehöre ich laut Polizei-Infoblatt zu den potenziellen Opfern von Trickbetrügern, die gern den „Enkeltrick“ anwenden. Sollte jedoch ein Trickbetrüger mich anrufen und sich als mein Enkel ausgeben wollen, so muss ich ihm leider mitteilen, dass ich meine drei Enkel im Alter von 1 bis 4 Jahren sowieso schon finanziell unterstütze. Allerdings habe ich den Spruch der Trickbetrüger „Rate mal, wer dran ist!“ schon häufiger gehört. Den wenden meine Neffen am Telefon gern an, da ich deren extrem schwäbisch geprägte Sprechweise selten sofort verstehe. Deshalb rate ich dann wirklich und meistens richtig.

