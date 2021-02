Zwei Eiszeiten in einer Woche

Verrücktes Wetter! Am vergangenen Wochenende mussten wir noch alle gegen die enormen Schnee- und Eismassen ankämpfen, die uns dieser ungewöhnliche Winter beschert hatte. Teilweise wurden diese Schnee- und Eismassen schon mit dem Rekordwinter aus den 70er-Jahren verglichen, was meines Erachtens aber nicht zutreffen war. Der Winter damals war viel extremer. Wir sind nur kaum noch richtige Winter gewöhnt. Nach dieser Eiszeit folgte in der gleichen Woche allerdings eine zweite „Eiszeit“, die schon am Samstag in Wolfenbüttels Innenstadt zu Menschenschlangen (unter Beachtung der Abstandsregeln!) vor den Eisdielen führte. Die Freude an den frühlingshaften Temperaturen und am ersten Eis im neuen Jahr war den Menschen regelrecht anzumerken.

