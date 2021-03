Abenteuer Stadt

Sieben Tage die Woche zu Hause, weil ja auch die Arbeit im Homeoffice stattfindet, das kann auf Dauer eintönig sein. Ich weiß, dass das Jammern auf hohem Niveau ist. Inzwischen aber ist für mich ein Termin in der Stadt ein echtes Ereignis. Wow. Endlich mal wieder schicke Schuhe anziehen, nicht immer die Latschen fürs Haus oder die derben Treter für die Hunderunden. Und auch der neue Wintermantel kommt endlich mal zum Einsatz. Ist der junge Hund dabei, bleibt der nämlich im Schrank. Den Vorgänger-Mantel hat das noch nicht ganz in zivilisierte Bahnen gelenkte Energiebündel nämlich innerhalb von Millisekunden geschreddert. In der Stadt angekommen, sauge die Atmosphäre auf. Und wieder merke ich, was mir im Lockdown am meisten fehlt: Die kleinen Auszeiten – einfach ins Lieblingscafé setzen, Menschen beobachten, etwas lesen, die Seele baumeln lassen, in die Sonne blinzeln. Sehnsüchtig blicke ich auf die leeren, zusammengestellten Stühle vor dem Café. Und fahre zurück.

