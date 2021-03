Eine unnötige Tätigkeit

Ich sehe mich am Sonntagmorgen wieder im Bett liegen und auf meine beiden Wecker schauen, wobei einer ferngesteuert ist und einer manuell bedient werden muss. Aber welcher Wecker zeigt mir dann am Sonntag im Halbschlaf die richtige Uhrzeit an? Ich möchte daran gar nicht denken. Ich werde mich einfach umdrehen und Wecker Wecker sein lassen, denn der Sonntag ist zum Ausschlafen da und da kann es mir eigentlich völlig egal sein, welcher Wecker die von mir sowieso ungeliebte Sommerzeit richtig anzeigt. Der Irrsinn mit der Umstellung der Uhren im Frühjahr und Herbst muss endlich aufhören. Jedes Mal muss ich überlegen, ob ich die Uhr jetzt zurück- oder vorstellen muss. Und dann überlege ich, wie das genau an der Uhr gemacht werden muss. Das Umstellen der Uhren ist für mich eine völlig unnötige Beschäftigungstherapie.

