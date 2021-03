Arni vs. Aliens

Alles klar. Die Briten haben abgestimmt und mehrheitlich entschieden, Arnold Schwarzenegger sei am besten geeignet, eine Alien-Invasion abzuwehren (Will Smith schaffte es immerhin auf Platz 2). Britischer Humor – einfach großartig! Ich meine, Schwarzenegger hat zwar immer noch Oberarme wie anderer Leute Schenkel. Aber vergessen wir bitte nicht, dass sein Ausflug in die Politik den Bundesstaat Kalifornien ein – nennen wir es – finanzielles Armageddon bescherte (apropos, auch Bruce Willis ergatterte einen der vorderen Plätze im Ranking). Oder nehmen Sie Arnis unrühmliche Affäre mit seiner Haushälterin, während Maria Shiva im Urlaub… (Richtig, das tut hier nichts zur Sache.) Natürlich ist mir der Österreicher als umprogrammierter T-800 ans Herz gewachsen. Aber mit „Hasta la vista, baby!“ wirst du die Welt auch nicht retten. Ohnehin ist meine eigentliche Heldin im „Terminator“die knallharte Linda Hamilton als Sarah Connor. Und wenn sich eine überhaupt mit „Aliens“ auskennt, dann Sigourney Weaver alias Ellen Ripley. Sie ahnen längst, worauf ich hinaus will, meine Herren. Es gibt sicher eine Menge geeigneter Ladys, denen ich den Job durchaus zutraue. Und bis vor kurzem hätte ich sowieso Stein und Bein geschworen, Super-Mutti Merkel macht’s. Aber tobenden Wüterichen vom anderen Stern musst du halt klare Kante zeigen. Mit Hü und Hott hast du, wenn’s drauf ankommt, schon verloren.