Warten auf eine Mail

Das Öffnen des Mailfaches gehört zu den morgendlichen Tätigkeiten eines Redakteurs wie zum Beispiel das Kochen von Kaffee, der Blick auf den Terminkalender oder der Blick in die aktuelle Ausgabe unserer Zeitung. Das Durchforsten der Mails ist normalerweise ein recht unspannender Vorgang, – außer wenn man auf bestimmte Mails wartet. So geht es mir seit einigen Tagen, denn ich habe mich aufgrund eines ärztlichen Attests auf die Liste der Impfkandidaten eintragen dürfen. Und nun warte ich jeden Morgen darauf, vom Wolfenbütteler Impfzentrum per angekündigter Mail eine Einladung zur Impfung zu erhalten.

