Feinschmecker

Ein bisschen bin ich auch unter die Influencer gegangen. Die Arbeitstage im Homeoffice wirken ja oft eher monoton. Daher habe ich angefangen, jeden Freitag nach Feierabend für meine Frau und mich ein besonderes Abendessen zu kochen – Fisch in verschiedenen Variationen. Dabei kam mir die Idee, die einzelnen Kochschritte für mich zu fotografieren. Als ich diese Fotos einmal in meinem Whats-App-Status geteilt habe, wurden die gleich hundertfach angeschaut. Und so wurde mein Ehrgeiz geweckt, jede Woche eine Schippe draufzulegen. Anrichteringe habe ich mir schon gekauft, um das Essen geschmackvoll in Szene zu setzen. Wenn ich mit dieser Kolumne fertig bin, gehts gleich in die Küche – dieses Mal mal keinen Fisch. Stattdessen hausgemachten Döner! Ich bin gespannt, wie den meine Community finden wird.

