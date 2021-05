Als Kind habe ich davon geträumt, mit einem bimmelnden Eiswagen durch die Straßen zu fahren und herbeieilenden Kindern Schoko- und Vanillekugeln in Waffelhörnchen zu schaufeln. Ein eigenes Büdchen hätte ich wunderschön gefunden, und dies hier ebenfalls: einen Schrank, in dem allerlei Selbstgebasteltes verkauft wird. Solch ein Schrank steht seit kurzem bei uns im Ort und wird von Katharina Pollak betrieben. Sie muss ein kreatives Händchen haben oder auch zwei, denn im Ständer und auf den Regalböden finden sich Karten und Kisten, Schultaschen und Schächtelchen – alles in stundenlanger Friemelarbeit hergestellt und liebevoll verziert. Katharinas Idee: „Wenn die Selbstbedienung mit Eiern und Kartoffeln klappt, funktioniert es vielleicht auch mit meinen Geschenkartikeln.“ Der Schrank steht nun also in Katharinas Vorgarten und wartet auf Kunden. Diese können sich die Geschenkartikel herausnehmen und den auf einem Preisaufkleber geschriebenen Betrag in eine Kasse legen. Vertrauen ist das A und O. Ich werde auf jeden Fall öfter bei Katharina vorbeischlendern, wenn ein Geburtstag anliegt. Vielleicht darf ich mich ja auch mal neben den Schrank stellen und – wenn schon kein Eis – etwas verkaufen, das die Menschen erfreut.