Am Sonntag endet die Fußball-Europameisterschaft, die 1988 auch mal in Deutschland stattgefunden hat. Ich war damals bei der Halbfinal-Niederlage der Deutschen gegen die Niederlande im Hamburger Volksparkstadion, das damals noch so hieß, dabei. Ich war im Tross von Uwe Seeler und Max Lorenz ins Stadion gelangt, wo ich auf der Pressetribüne direkt neben Bayern-Star Paul Breitner und Trainer-Legende Max Merkel saß. In der Pause kamen von den anderen Tribünen Zuschauer zu uns, um Autogramme zu bekommen. Sie schauten Merkel und Breitner an und warfen mir dann einen fragenden Blick zu. „Ich kann das Autogramm von Fritz Walter“, war damals meine Antwort auf die fragenden Blicke.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de