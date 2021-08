Du sollst, du sollst, du sollst!

„Wieso stellen Sie sich jetzt ausgerechnet beim Wurstentzug so an? Angst vor Kontroll- oder Souveränitätsverlust?“

Sie lassen wirklich nix aus, meine Herren. Neueste Erkenntnis schwedischer Forscher: Männer verursachen deutlich mehr Treibhausgas-Emissionen als Frauen. Schon klar, dicke Schlitten vor der Hütte und täglich Fleisch auf dem Tisch sind schlecht fürs Klima. Was man so hört, scheint es bei einigen von Ihnen wegen der sich häufenden Zurechtweisungen mächtig unter der Oberfläche zu brodeln. Bleibt zu hoffen, dass der jüngste Coup auf der Liste der zehn Zusatz-Gebote für den Mann (10. Du sollst keine Currywurst essen) das Fass nicht überlaufen lässt. Dabei hatten sich viele mit den übrigen neun gerade arrangiert. Wie hießen sie noch? Du sollst...

1. Frauen nicht blöde anquatschen,

2. bei gleicher Tätigkeit nicht mehr verdienen als deine Kollegin,

3. eine Frau als Chefin akzeptieren,

4. nicht den starken Max markieren,

5. kleinere Autos fahren,

6. dich im Haushalt einbringen,

7. mehr mit den Kids unternehmen,

8. bloß nicht mehr rauchen und – fast hätte ich’s vergessen:

9. für die Benutzung öffentlicher Toiletten genauso tief in die Tasche greifen wie Madame.

