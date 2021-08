Beinahe 40 Jahre habe ich gewartet: auf mein erstes Haustier. Früher als Kind durfte ich kein eigenes Haustier haben, weil mein jüngerer Bruder gegen jegliche Tierhaare allergisch war. Dem Argument, kein Haustier zu haben, weil es einen allergischen Schock auslösen könnte, hatte ich in meiner gesamten Kindheit natürlich nichts entgegenzusetzen. Inzwischen haben wir einen recht großen Garten. Ginge ich mit der Zeit, würde ich mir Hühner anschaffen. Sich selbst mit Eiern zu versorgen, liegt absolut im Trend. Aber Hühner liegen mir nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich gemeinsam mit meiner Familie für die niedlichsten, artigsten Wesen dieser Welt entschieden: Zwergkaninchen. Das Weibchen hat ein hellbraun-schwarzes Fell, das Männchen ist schwarz-weiß gescheckt. Seit vergangener Woche hören sie auf die Namen Glöckchen und Puschel. Die beiden sind zauberhaft. Da wir Neulinge auf dem Gebiet der Kaninchen-Haltung sind, sind wir mächtig am Rödeln: Einstreu austauschen, das Außengehege herrichten, Kohlrabi-Blätter auf dem Markt besorgen. Wie das aber wohl immer so ist, wird man für die Mühe umgehend belohnt. Nämlich dann, wenn Glöckchen und Puschel durch ihr Gehege hoppeln, das Grünzeug mümmeln und anscheinend die glücklichsten Kaninchen der Welt sind.