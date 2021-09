Rückwärtsgewandtheit ist oldschool, überlebt, altbacken. Will keiner. Schon klar. Nur, um den Status quo bewerten und neue Ziele justieren zu können, lohnt sich der gelegentliche Blick in den Rückspiegel eben doch. Zum Beispiel bei den Themen Gleichberechtigung, Klischeebildung und „Warum sowas von sowas kommt“. In der Mediathek des Bayerischen Rundfunks stieß ich auf einen Beitrag zur Sekretärinnenausbildung der 60er, als Frauen ohne männliches Einverständnis hierzulande noch nicht arbeiten durften. Das Recht des Mannes, den Arbeitsvertrag seiner Frau fristlos zu kündigen, war übrigens gerade erst abgeschafft worden. Erste Aufgabe der angehenden Fachkräfte: selbständiges Abfassen eines Gratulationsschreibens. „Systematisch exerziert Fachlehrer Ruhland die Stilsicherheit einer perfekten Sekretärin durch“, erklärt der BR-Reporter. „Mmmmh, alle Achtung!“, bemerkt er beim Kameraschwenk auf eine Anwärterin, die mit übergeschlagenen unteren Extremitäten das Diktat empfängt: „Chef solch gescheiter Damen möchte man sein.“ Seine ungenierte öffentlich-rechtliche Fleischbeschau gipfelt in: „Die Beine? Nicht schlecht!“ Schwenk auf einen hochgeschlossenen Kragen: „Na, ganz so zugeknöpft muss die Vordame nicht gerade sein.“ Es folgen Kosmetik- sowie Haltungstipps und vermutlich einer der wertvollsten Ratschläge des Lehrgangs, um die Contenance zu bewahren und Fachlehrer sowie Reporter nicht vor laufender Kamera eins mit dem Stenoblock auf den Dez zu ziehen: „Immer schön tief durchatmen, die Damen.“