Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister (CDU) hält sich nach dem Kentern eins Drachenbootes auf dem Zwischenahner Meer in Bad Zwischenahn am Boot fest. Die Tour gehörte zum Unterhaltungsprogramm bei der Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion in Bad Zwischenahn. DLRG-Helfer eilten den Schiffbrüchigen zu Hilfe.