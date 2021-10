Beinahe hätte ich sie gekauft. Die Kaninchenleine. Ich rechtfertige mich so: Nachts sind unsere zwei Kaninchen im Stall. Tagsüber hoppeln sie im Freigehege im Garten. Allerdings können sich Glöckchen und Puschel natürlich nie so richtig austoben, wie sie es in freier Wildbahn tun würden. Meine Idee: Wir nehmen die Kaninchen an die Leine, und sie dürfen nach Herzenslust durch den Garten jagen, ohne durch den Zaun aufs Nachbargrundstück zu entschlüpfen und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Aber artgerecht ist das vermutlich nicht. Also sah ich vom Kauf der Kaninchenleine ab und grübele seither darüber nach, wie ich Glöckchen und Puschel ein Tickchen mehr Freiheit gewähren könnte. Dabei stieß ich auf ein Bild im Internet, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Eine Hühnerleine – ist das nicht verrückt? Vermutlich nicht verrückter als eine Kaninchenleine. Oder was meinen Sie?