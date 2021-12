Die Antworten findet man in dem neuen Wolfenbütteler Gastronomie-Quartett.

Wo ist die längste Theke in Wolfenbüttel?

Ich sehe mich im nächsten Jahr schon – möglichst ohne Corona – in Wolfenbütteler Kneipen oder Restaurants sitzen bei einem frischgezapften Bier oder einem leckeren Essen. Und auf dem Tisch vor mir liegt ein Quartett und ich überlege: Wie lang ist die längste Theke in Wolfenbüttel? Wo gibt es die meisten Biersorten? Wo ist das größte Lokal? Und wo gibt es die meisten Sitzplätze? Sie werden sich nun sicherlich fragen – oder auch nicht – wie kommt er überhaupt auf diese lebenswichtigen Fragen und wo findet er die Antworten. Diese Antwort ist zumindest recht leicht: Die Antworten findet man in dem neuen Wolfenbütteler Gastronomie-Quartett, das der Service-Club Round-Table 112 gerade herausgegeben hat und für 10 Euro für einen guten Zweck verkauft. Und wenn ich dann beim Quartettspiel richtig geraten habe, weil ich die längsten Theken kenne, dann gönne ich mir ein zweites Bierchen mit einem der Gutscheine auf den Quartettkarten...

