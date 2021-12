Schön! Da sind Sie ja wieder. Wie war’s denn so – Weihnachten? Ach, den ganzen Abend beleidigt. Sagen Sie bloß! Aber Sie haben sich doch bestimmt an alles gehalten, was ich Ihnen Jahr für Jahr so dringend ans Herz lege: Auf keinen Fall Töpfe, Pfannen, Rühr-, Knet-, Mix-, Häcksel-, Flambier-, Aufschäum- oder sonstige Küchenzauberstäbe unter die Tanne schieben. Vor allem aber keine Schrubber, Sauger, Wischer, Dampfreiniger oder Hochglanzpolierer. Da können Sie auch gleich Backofenspray, Rohrreiniger, Entkalker oder diese praktischen Ceranfeld-Schwämme in sternschnuppiges Goldpapier schlagen. Darüber waren wir uns doch einig. Gell, meine Herren? Wollten Sie diesmal nicht alles richtig machen, was sehr Persönliches schenken? Nur für Madame? Also raus mit der Sprache! Ein Morgenmantel. Aha. Hausschuhe. Soso. Ein Handtuch. Verstehe. Ein Kulturbeutel? Eijeijei. Fehlen ja nur noch Zahnbürste, Waschlappen, ein Satz Schlüpfer und das obligatorische Rätselheft, und ihre Lady hätte mit einem Schlag die komplette Ausstattung für einen Aufenthalt im Krankenhaus beisammen. Gratuliere! Nun passen Sie wenigstens auf, dass Sie heute Abend nicht ins Fettnäpfchen treten – oder gar in den Fondue-Topf. Sonst ist das Jahr gelaufen. In diesem Sinn: Guten Rutsch!