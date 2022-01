Hand aufs Herz. Wie viele besitzen Sie von diesen „Ich-benutze-sie-höchstens-einmal-im-Jahr-Geräten? Ich sage Ihnen, in meiner Familie tummeln sich unzählige. Das wird vor allem über Weihnachten und Silvester deutlich, wenn kulinarisch unbedingt etwas Besonderes auf den Tisch kommen soll. In unseren Schränken befinden sich etwa ein Diätgrill mit Fettfangbehälter, ein Crêpes-Maker für extradünne Pfannkuchen, ein Pizza-Dome für krossen Boden, ein Donut-Maker und ein Dönergrill. Alle Geräte waren irgendwann einmal so unabdingbar, dass sie unbedingt angeschafft werden mussten. Nun quillen unsere Schränke regelrecht über, so dass einem immer irgendein Gerät entgegen fällt, sobald man nur eine Tasse herausnehmen möchte. Immerhin haben wir nach Weihnachten wirklich leckere Mini-Pizzen aus dem Pizza-Dome und herzhafte hauchdünne Crêpes verspeist. Alles wurde auf dem Esstisch wie beim Raclette zubereitet, so dass niemand in der Küche stehen musste. Es war wirklich gesellig! Nun im neuen Jahr möchte ich dennoch Ballast abwerfen, und so wird als erstes der Dönergrill mit drehbarem Spieß in den Müll wandern. Das Monstrum nimmt nur Platz weg und wurde in den vergangenen Jahren lediglich ein einziges Mal benutzt.