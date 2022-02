Irgendwann begreifst du: Schönheit macht das Manko an inneren Werten auf Dauer nicht wett. Kurzum: Ein neues Sofa muss her. Nach gerade einmal fünf Jahren. Typischer Fall von Liebe auf den ersten Blick – damals. Sooo schick, sooo kubisch, sooo trendig, sooo büffelledrig. Und sooo unbequem. Was du jetzt brauchst, ist eine Lümmelcouch, am besten Cord mit weicher Daunenschicht über der leichten Federkernpolsterung. Es gibt da nur ein Problem: Ihr seid zu zweit. Noch. Denn jeder verdammte Möbelhausbesuch stellt eure Beziehung auf eine weitere Probe. Wer weiß, wie viele Ehen hier bereits zerbrochen sind? Neulich versinkst du im saubequemen Ausstellungsstück, silbergrau, verstellbare Sitztiefe, Nackenstütze, niedrige 43 Zentimeter Sitzhöhe, als dich die strenge blonde Einrichtungsberaterin des Hauses fragt: „Glauben Sie, dass Sie da in fünf Jahren immer noch ohne Hilfe rauskommen?“ Deine Holde kichert niederträchtig. Silbergrau kommt für sie sowieso nicht in Frage. Im nächsten Laden biegt ein Verkäufer um die Ecke und malträtiert das Sitzkissen einer Couch in Taupe brutal mit einer Stahlbürste. „150.000 Scheuertouren“, prahlt er. „Oh“, haucht die Gattin verzückt und lauscht der virtuosen Deklamation über Abriebfestigkeit, Pilling und Lichtechtheit, während du bereits die Ausgangstür ansteuerst. Total bescheuert! Dieses Model wird es ganz sicher nicht. Wieder nicht. Aber beim nächsten Mal, da muss es klappen. Denn in einer Sache seid ihr euch immerhin einig: Ein neues Sofa muss her.