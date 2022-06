Es fehlen Verkäufer, Gastronomen, Servierer, Kellner, Kassierer, Zugbegleiter, Schwimmmeister, Gebäudereiniger, Zusteller, Boten, Servicepersonal in Bahnhöfen und an Flughäfen. Passagiere sollen jetzt schon am Boden geblieben sein, weil das Servicepersonal mit dem Check-in nicht nachkam. In Großbritannien spricht man in der Not davon, Militär ans Terminal zu setzen, damit es flotter geht. Zustände sind das. Zum in die Luft gehen. Ich sage: Wir brauchen Roboter. Viel, viel mehr Roboter! Zwischenmenschlich war gestern, jetzt muss es allenthalben flink und flott gehen. Und Robby wird nicht krank, orientiert sich beruflich nicht anderweitig, beschwert sich nicht, wenn Kunden und Gäste über dieses und jenes meckern. Oder gar aggressiv werden. Über Bezahlung oder Behandlung brauchen wir mit einem maschinellen Arbeitstier auch nicht zu diskutieren. Auf geht’s in eine verlässliche, unproblematische, pünktliche Zukunft! Sie muss ja nicht gleich menschlich sein. Oder sozial. Man kann nicht alles haben. Also was ist jetzt mit KI und Programmiererei, wie weit sind wir? (Wo steckt eigentlich Elon? Was macht unser digitale Heilsbringer? Tesla wird ja wohl längst nicht ausfüllend sein - unser Dienstleistungssektor liegt am Boden! Hallo?!! ...)