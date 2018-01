Cannes Die zweifache Oscar-Gewinnerin leitet die Jury des diesjährigen Filmfestivals in Cannes. Zuletzt engagierte sie sich gegen sexuelle Übergriffe auf Frauen am Arbeitsplatz.

Cate Blanchett wird Jury-Präsidentin in Cannes

Die australische Schauspielerin Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe") wird die Jury des diesjährigen Filmfestivals in Cannes leiten. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

"Ich fühle mich geehrt durch das Privileg und die Verantwortung, der diesjährigen Jury vorzusitzen", sagte die 48-Jährige demnach. Sie sei schon in vielen verschiedenen Rollen zum Festival gekommen - "aber nie allein wegen des Vergnügens, das Füllhorn an Filmen anzuschauen, das dieses großartige Festival birgt".

Der Festival-Präsident Pierre Lescure zeigte sich demnach "erfreut" über die Zusage der zweifachen Oscar-Gewinnerin. Sie werde eine engagierte Präsidentin und eine großherzige Zuschauerin sein. Beobachter werten Blanchetts Berufung auch als ein Statement. Die Australierin hatte zu den ersten Schauspielerinnen gehört, die im Zuge des Weinstein-Skandals sexuelle Übergriffe auf Frauen am Arbeitsplatz anprangerten. Sie gehört zu den Mitbegründern der Intiative "Time's Up" ("Die Zeit ist vorbei"), in der sich mehr als 300 Schauspielerinnen gegen sexuellen Missbrauch engagieren.

Die Festspiele in Cannes laufen vom 8. bis zum 19. Mai.