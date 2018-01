"Der Bachelor" 2018: Daniel Völz ist der neue RTL-Junggeselle

Seit mehreren Wochen wurde über ihn spekuliert, nun ist es offiziell: „Der Bachelor“ 2018 heißt Daniel Völz. Er begibt sich in diesem Jahr in der RTL-Show „Der Bachelor“ auf die Suche nach seiner Traumfrau. Das gab der Kölner Sender am Montag bekannt. Daniel Völz ist 32 Jahre alt, lebt abwechselnd...